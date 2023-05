Над 100 активни пожара в Западна Канада, които продължават да се разрастват, доведоха до нови заповеди за евакуация, съобщи АФП.

Около 30 000 души бяха помолени да напуснат домовете си в Албърта, където повече от две дузини пожари все още не са овладени.

Премиерът на Албърта Даниел Смит определи ситуацията като "безпрецедентна" и обяви извънредно положение в събота.

Провинцията - един от най-големите региони за добив на петрол в света, "преживява гореща и суха пролет и са нужни само няколко искри, за да се разгорят наистина ужасяващи пожари", каза тя.

Кристи Тъкър, говорител на агенцията за борба с горските пожари в Албърта, заяви, че "леки валежи в южната част на провинцията" в неделя са позволили на пожарникарите да се приближат до недостъпни преди райони поради "екстремното поведение на горските пожари".

Условията в северната част на провинцията остават много трудни, добави тя.

"Нашите приоритети днес бяха и винаги са горските пожари, които застрашават общностите или човешкия живот".

Ръководителят на управлението на извънредните ситуации в Албърта Колин Блеър заяви, че е трудно да се оцени размерът на материалните загуби в някои райони заради дима и продължаващия огън.

Във Фокс Лейк в северната част на Албърта огромен пожар унищожи 20 къщи, магазин и полицейски участък, а някои жители трябваше да бъдат евакуирани с лодка и хеликоптер.

Два неконтролируеми горски пожара в съседна Британска Колумбия накараха хората да напуснат домовете си, като властите предупредиха, че очакват силни ветрове, които да увеличат пламъците през следващите дни.

