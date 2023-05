Осем души пострадаха тежко при пожар в апартамент в Берлин. Двама от тях са с опасност за живота, предаде ДПА, като се позова на пожарната служба в германската столица.

Пожарът е пламнал в апартамент на първия етаж от шестетажна жилищна сграда в югозападната част от града снощи. Двама души са скочили от горящия апартамент и са получили животозастрашаващи наранявания, каза говорител на службата за пожарна безопасност.

По-късно огънят е стигнал и до апартаменти на по-високите етажи. Двама души са спасени от втория етаж на сградата и са с тежки травми, а четирима са били спасени от стълбището и също са пострадали сериозно.

"Един човек трябваше да бъде реанимиран", написа тази сутрин в "Туитър" службата за пожарна безопасност.

Трийсетина души са получили медицинска помощ на място.

Völlig normale Lokalkontrolle in Berlin-Wilmersdorf.



Und #miltwitter will nicht glauben, dass Cops der @polizeiberlin Blutgruppenpatches und Panzer brauchen. Tja.



(via Instagram: 030_news) pic.twitter.com/MjE3zeVH2X — Hauptstadtbeamte (Gewürzmischungsverkäuferin) 🔥🤡 (@HSB_Forum) May 30, 2023

Общо 145 пожарникари са се включили в борбата със стихията.

Засега причината за пожара не е установена.

Bei einem #Wohnungsbrand in #Berlin-#Wilmersdorf sind in der Nacht zum Dienstag acht Menschen schwer verletzt worden. Zwei von ihnen sprangen noch vor Eintreffen der #Feuerwehr aus der brennenden Wohnung und verletzten sich dabei lebensgefährlich. https://t.co/ZKaSV8N3sS pic.twitter.com/jQeedTRILq — rbb|24 (@rbb24) May 30, 2023