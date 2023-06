Пожар в тунел в Австрия наложи евакуация на стотици пътници от нощен влак. Леко пострадали са около 50 души заради вдишване на дим.

Пожарът избухнал в момент, когато нощен влак с около 370 пътници на борда се намирал в тунел източно от Инсбрук, в областта Тирол.

Малко преди 21 ч. е получен сигнал за повреда на намиращи се на тавана на тунела електрически проводници, а автомобил, превозван с влака "Найтджет" от Инсбрук за Амстердам се е запалил.

