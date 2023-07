Четири сестри от САЩ са бременни по едно и също време и ще стават майки с разлика от няколко месеца, съобщава "Фокс нюз". 33-годишната Джена, Джесика (30), Джордан (27) и Джейдън (25) признават, че никога не са предполагали, че могат да забременеят по едно и също време, предаде БГНЕС.

„Всички се оженихме през последните пет години, така че това беше просто естествено развитие“, казва най-голямата сестра.

Всяка от сестрите научила за бременността си по различно време. „На Великден казах на всички сестри, че съм бременна, а след това разбрах, че Джейдън и Джена са бременни, и бях в пълен шок“, спомня си Джесика.

Sisters in sync: 4 are pregnant at the same time with their babies, in 'complete shock' https://t.co/Jj6m0pgTw6