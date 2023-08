Звездите на канала "Дисни" Майли Сайръс и Селена Гомес ще пуснат нова музика в един и същи ден, предаде ДПА. Приятелките от детските си години взаимно си оказаха подкрепа в социалните мрежи, като разкриха плановете си да представят нови песни на 25 август.

Селена Гомес, която стана известна с ролята си в "Магьосниците от Уейвърли Плейс", сподели видео от гостуването си през 2007 г. в сериала "Хана Монтана", в който Сайръс е в главната роля. Кадрите са на фона на тематичната песен "The Best Of Both Worlds".

Селена Гомес отново е най-следваната жена в Instagram

В епизода Гомес е конкурентка на певицата Хана Монтана. В клипа героинята на Сайръс казва: "Ей, какво става? Това е Хана Монтана. Какво би искала да й дадеш?". А героинята на Гомес отговаря: "Бих искала да ти дам уроци по пеене. Току-що чух новия ти сингъл...".

Selena and Miley announcing new singles within 1 hour of each other pic.twitter.com/Ht0rDZ70fr — mazzy (@mazzypopstar) August 17, 2023

Сайръс пък препубликува клипа с посланието: "Селена и Майли обявяват нови сингли в рамките на час една след друга".

Междувременно Гомес използва заглавието на новото си парче "Single Soon" ("Сингъл скоро") и предстоящата песен на Сайръс "Used To Be Young" ("Бяхме млади") в публикацията си, като написа: "@mileycyrus и аз имаме SINGLE SOON и излизаме в един и същи ден. Приятелки сме от USED TO BE YOUNG. Вълнуваме се за 25 август!”.

Популярните телевизионни продукции "Хана Монтана" и "Магьосниците от Уейвърли Плейс" се излъчваха по канала "Дисни", когато двете бяха тийнейджъри.

За предстоящия си сингъл Сайръс каза във видеоклип в Instagram: "Реших да издам "Used To Be Young" на 25 август, защото тази дата е важна за мен в личен и в професионален план".

Гомес също обяви в Instagram новата си музика: "Всички вие от известно време питате за нова музика. Тъй като още не съм готова със "SG3", исках да пусна една забавна песен, която написах преди време и е идеална за края на лятото. SINGLE SOON. 25 август."

"SG3" е заглавието на подготвяния от Гомес нов албум.