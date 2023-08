Лъв в пакистански град Карачи избяга, като подобен инцидент се случва за втори път тази година.

Мъжкият лъв се разхождаше по улиците на натоварен квартал на града във вторник в продължение на часове , каза полицейският служител Шераз Назир.

Лъвът, който е на 20 месеца, е предизвикал страх и паника, твърди Мухтиар Ахмед Сомро – рейнджър от службата за опазване на дивата природа, който беше част от екипа, заловил животното.

No, this is not Berlin's elusive lion. This fugitive caused panic for a few hours, on the busy streets of Pakistan. 🦁 pic.twitter.com/ceZDUBL1Z8