Появи се ново видео с Пригожин, вероятно от последните му дни, в което той говори за сигурността си

В канал в Telegram, близък до групата "Вагнер", се появи нов видеоклип на лидера на руските наемници Евгений Пригожин, който изглежда е заснет в Африка малко преди смъртта му. Във видеото той говори за това как се чувства, както и за заплахите за сигурността му, предаде Ройтерс.

„За тези, които обсъждат дали съм жив или не, какво правя – в момента е уикенд, втората половина на август 2023 г., аз съм в Африка“, казва Пригожин в краткото видео публикувано от канала „Сива зона“ (Gray Zone).

❗️ The last video of Prigozhin



He drove around Africa in an SUV with a window for return fire. Ironically, in the recording he talked about the rumors of his liquidation - assured that everything was fine.



"For those discussing whether I'm alive or not, how I'm doing... It's… pic.twitter.com/97nOTZIUO3