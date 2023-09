Полет на Air China направи аварийно кацане в Сингапур в неделя, след като левият му двигател се запалил, оставяйки девет от 155-те души на борда с леки наранявания, съобщиха властите.

Полет CA403 от югозападния китайски град Чънду се натъкна на дим в предното товарно отделение и тоалетната, докато беше на път за града-държава, се казва в съобщение на летище Чанги във Facebook. Самолетът кацна и всички пътници и екипажът са евакуирани безопасно. Пожарът в левия двигател е потушен, казва се в съобщението.

