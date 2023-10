Дългоочакваното турне на Мадона най-накрая започна след дълго отлагане и няколко отменени дати. След като отложи началото на концертите си, 65-годишната Кралица на попа превзе Лондон с шест разпродадени изпълнения в зала O2 Arena.

Мадона започна турнето си

В Лондон Мадона изведе на сцената именно децата си, за да покаже колко е силна връзката ѝ с тях. Мърси свиреше на пиано по време на Bad Girl, Естер беше диджей и танцуваше с майка си на Vogue, Стела се появи на сцената по време на Don't Tell Me, а Давид свиреше на китара по време на Mother and Father. Разпродадените шоута в Лондон са първата спирка от световното турне на Мадона, което се състои от 78 концерта в Европа и Северна Америка, продължавайки до април 2024 година. Последният концерт ще бъде в Ню Йорк.