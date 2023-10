Официалният уебсайт на Швеция за туризъм и информация за пътувания "Visit Sweden" смята, че Швеция и Швейцария често биват бъркани една с друга. По тази причина започва разяснителна кампания за справяне с този проблем. От друга страна, швейцарският туризъм остава невъзмутим и твърди, че Швейцария е неповторима.

Видеоклипът на кампанията, озаглавен "Добре дошли в Швеция (не в Швейцария)", се споделя в социалните медии от "Visit Sweden". Шведската туристическа служба подчертава, че двете страни имат сходни начални букви на немски и английски език, но освен тази лингвистична прилика, те се различават, съобщава "Swiss Info".

Кои са най-трудните за научаване езици по света

Всяка година 120 000 души дори прибягват до търсене в интернет дали Швеция и Швейцария са едно и също нещо, което показва степента на объркване. В американско проучване, проведено по поръчка на Visit Sweden, е установено, че половината от анкетираните не са сигурни в разграничението между двете нации.

Okay Switzerland, let’s settle this! People all over the world keep mixing up Sweden and Switzerland. To end this confusion, we are now reaching out to Swiss officials. #swedennotswitzerland

https://t.co/UtlCtTxyFu pic.twitter.com/8RVwuNOCaq