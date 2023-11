Захара Джоли-Пит с гордост се присъедини към сестринство. 18-годишната дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит направи своя дебют като нов член на Алфа Капа Алфа, но когато се представи по време на церемонията по приемането си, тя пропусна да спомене фамилията на известния си баща.

Докато сестрите ѝ от женското братство стояха в строя, Джоли-Пит извика: "Казвам се Захара Марли Джоли!" Тя продължи с оживена встъпителна реч и танцово изпълнение. "Идвам чак от Златния щат, в града, който е пълен с ангели, Лос Анджелис, Калифорния... Аз съм номер седем в този ред", добави тя.

Zahara Marley Jolie, the daughter of Angelina Jolie & Brad Pitt, just crossed Alpha Kappa Alpha at Spelman College pic.twitter.com/vhJ2RAYzw6