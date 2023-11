11 писма, изпратени от Наполеон Бонапарт, включително депеши от Кремъл, са обявени за продажба след грандиозния търг на шапката на великия френски император за 2,1 млн. долара, предаде АФП.

Сред тях е едно от тях, датирано от 18 септември 1812 г., в което той пристига в Москва в разгара на руската си кампания и съобщава, че градът е в пламъци на фона на политиката на изгорена земя, възприета от руската страна. "Днес обиколих главните квартали. Беше впечатляващ град; казвам "беше", защото днес повече от половината е погълнат от огън", пише френският император.

