Снежни бури предизвикаха днес блокиране на пътища, прекъсване на обществения транспорт и закъснения на полети в китайската столица и други части на страната, предаде ДПА.

Китайската държавна телевизия съобщи, че заради лошото време 184 автобусни линии в Пекин са били спрени в сутрешния час пик. Местните власти осигуриха повече влакове и технически персонал за градското метро, което да компенсира прекъсванията на наземния транспорт.

Заради силния снеговалеж са затворени пътни отсечки и в провинция Хъбей, където се намира столицата, както и в северните провинции Хейлунцзян, Ляонин, Цзинин и в автономния район Вътрешна Монголия.

Central China is experiencing the largest snowstorm this year. Zhengzhou, the capital of Henan Province, has already seen 3.3mm of snowfall in one hour. pic.twitter.com/GfaC0PJjeY

Експресните влакове в Китай се движат с по-ниска скорост заради метеорологичните условия. В централната провинция Хънан снежна буря парализира за кратко работата на основното летище на административния ѝ център Чжънчжоу.

All primary and middle schools and kindergarten in China's #Zhengzhou and #Jinan will be temporarily closed today due to the #snowstorm, CCTV reported. Zhengzhou issued a red alert for the snowstorm today and the snow level at the Zhengzhou Station reached 14.2 millimeters in the… pic.twitter.com/EbwjZMJHqD