Останки от мистериозен кораб се появиха край бреговете на Кейп Рей, Нюфаундленд, Канада, предаде Би Би Си. Според първоначалния оглед плавателният съд е построен през 19 век.

Смята се, че ураганът "Фиона" го е преместил от първоначалното му местоположение до настоящата локация.

