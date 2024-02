Проливни дъждове наводниха улиците в Дубай. Местната власт издаде и предупреждение за опасно време, след като градът беше връхлетян от гръмотевична буря и градушка с размерите на голф топки. Засега няма данни за тежко пострадали, но местни съобщиха, че фасадите на къщите им са били частично разрушени.

Стотици хора се оплакаха, че са били блокирани с часове в колите си заради създалия се транспортен хаос. Спасителните екипи призоваха хората да избягват плажовете през следващите дни, както и при възможност да отложат дълги пътувания.

Torrential Downpour Paralyzes Dubai: Cars Trapped in Flooding as Drainage Systems Overwhelmed by Heavy Rains#dubairains #Dubaifloods #dubai #heavyrain #rains #floods pic.twitter.com/HETKGyKA5W