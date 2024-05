Повече от 1 милион души в Индия и Бангладеш бяха евакуирани от домовете си преди циколна „Рамал”, предаде Си Ен Ен. Четирима са починали.

Снимка: БГНЕС

Тропическият циклон „Рамал” достигна Бангладеш в неделя. Проливен дъжд и силни ветрове продължават да се движат във вътрешността на Източна Индия. Много паднали дървета блокират оттичането на водата и превръщат пътищата и улиците в реки. Доброволци и военни са мобилизирани да помогнат при почистването и да раздадат храна и вода на разселените семейства.

Евакуация, жертви и щети: Наводнения откъснаха от света десетки градове в Бразилия (ВИДЕО)

Снимка: БГНЕС

Циклонът се движи на места с до 135 километра в час на север през Бангладеш и бреговете на Западна Бенгалия, каза индийският метеорологичен отдел. Около 2 милиона души живеят в засегнатите от бурята райони.

Severe cyclonic storm 'Remal' made landfall between Bangladesh and West Bengal, bringing gusts up to 135 km/h and heavy rains.#CycloneRemal #WestBengal #Bangladesh #Cyclone #IndiaNews #IMD #Rains pic.twitter.com/bENJQd6IJZ