Четирима души бяха арестувани, а повече от 100 сървъра - свалени в рамките на мащабна международна операция за борба със зловредния софтуер (малуер), съобщи Европол.

Сървърите са били разположени в България, Канада, Германия, Литва, Нидерландия, Румъния, Швейцария, Великобритания, Съединените щати и Украйна. Операцията, наречена „Край на играта“, е инициирана и ръководена от Франция, Германия и Нидерландия.

🚨Largest ever operation against botnets hits dropper malware ecosystem.



Operation Endgame, coordinated from Europol headquarters, has led to four arrests and the takedown of over 100 servers worldwide.



