Западът няма да се уплаши от предупреждението на руския президент Владимир Путин, че ще започне война с НАТО, ако Украйна получи разрешение да използва оръжията, предоставени ѝ от западните ѝ съюзници, за удари по територията на Русия, заяви британският външен министър Дейвид Лами, цитиран от Пи Ей медия и ДПА.

Лами посочи, че Лондон продължава консултациите с Вашингтон и другите западни съюзници по въпроса дали да се даде зелена светлина на Киев да използва доставените от Великобритания ракети "Сторм шадоу" за атаки срещу руски военни летища и други обекти, от които се предприемат нападения срещу Украйна.

През последните няколко седмици в Киев и Вашингтон имаше интензивни преговори между Великобритания и САЩ по тази тема, но все още не е взето решение. Украинският президент Володимир Зеленски многократно настоя западните лидери да позволят на армията му да използва оръжията, доставени от съюзническите сили, за удари по руска територия. Руският държавен глава предупреди, че подобен ход "ще означава, че страните от НАТО, САЩ и ЕС са във война с Русия".

Според Лами обаче има малка вероятност от подобен сблъсък. "Путин каза: "Не изпращайте танкове". Изпратихме им. Путин каза: "Не изпращайте никакви ракети". Изпратихме им. На всеки няколко месеца Путин заплашва, че ще използва ядрени оръжия", обясни Лами пред телевизия "Скай нюз". Британският външен министър подчерта, че сега русият президент трябва "да сложи край на агресията си и да напусне Украйна".

Лами допълни, че Путин "много блъфира". "Не можем да бъдем отклонени от курса от един империалистически фашист", който "иска да нахлува в страни безразборно", каза още ръководителят на британската дипломация. Освен това той съобщи в ефира на Би Би Си, че разговорите между премиера Киър Стармър, президента на САЩ Джо Байдън и Зеленски ще продължат по-късно този месец в централата на ООН в Ню Йорк.

Зеленски днес отново отправи призив за помощ в социалната мрежа X. "Тази седмица руснаците изстреляха около 30 ракети от различен тип, повече от 800 управляеми въздушни бомби и близо 300 ударни дрона срещу Украйна", гласи публикацията на украинския президент.

This week, the Russians have launched around 30 missiles of various types, more than 800 guided aerial bombs, and nearly 300 strike drones against Ukraine.



Ukraine needs strong support from our partners to defend lives against Russian terror—air defense, long-range capabilities,… pic.twitter.com/G51XjQpbem