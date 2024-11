Голямата внучка на новоизбрания президент на САЩ - Кай Тръмп, публикува снимки в социалните мрежи с дядо си и по-малката си сестра Клоуи на голф игрище във Флорида. "Недели, прекарани с дядо", написа тя в социалната платформа Х.

Внучката на Тръмп поздрави с песен китайския президент (ВИДЕО)

Тя често практикува спорта и участва в състезания. По-рано тази година спечели дамския клубен шампионат на в Уест Палм Бийч, Флорида. Тя е на 17 години и се очаква през следващата година да е първокурсничка в Университета на Маями.

Кай Тръмп е публикувала и своя снимка заедно с милиардера Илон Мъск и 4-годишния му син.

"Илон придобива статут на чичо", гласи публикацията.

🚨⛳️🇺🇸 #NEW: Fresh off winning the Presidency, President-elect Trump played a round of golf today at @TrumpPalmBeach with his Granddaughter, Kai. @elonmusk was also in attendance.



