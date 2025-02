Бионсе триумфира на церемонията за 67-ите награди "Грами", спечелвайки отличието за албум на годината за Cowboy Carter, предадоха осведомителните агенции. Кралицата на поп музиката, която е притежателка на най-много "грамофончета", нямаше тази статуетка в колекцията си. Бионсе е най-награждаваният изпълнител в историята на наградите "Грами".

Призът за албум на годината певицата получи от група пожарникари от Лос Анджелис, посрещнати от публиката с овации и на крака, заради работата си при потушаването на огнената стихия, разразила се в града през януари и нанесла тежки щети.

"Искам да посветя наградата на мис Мартел и се надявам да продължим да вървим напред, да отваряме врати", казва Бионсе, визирайки Линда Мартел, пионер на чернокожите изпълнители в кънтри музиката. Певицата благодари на пожарникарите за тяхната работа по време на бедствието.

Бионсе спечели отличията също в категориите за най-добър кънтри албум за Cowboy Carter и за най-добро кънтри дуо/група. Така общият брой на статуетките "Грами" в кариерата ѝ достигна Носител на приза за най-добър нов изпълнител е Чапъл Роан.

"Звукозаписните компании трябва да се отнасят към своите певци като към ценни служители с достойно заплащане, здравно осигуряване и защита. Ние работим за вас, но вие държите ли на нас?", попита той.

Наградата за най-добро рок изпълнение е за "Бийтълс" с Now and Then. За най-добър рок албум бяха отличени "Ролинг Стоунс".

Две от отличията - за запис и за песен на годината отидоха при Кендрик Ламар за Not Like Us. "В края на краищата няма нищо по-силно от рап музиката. Не ме интересува каква е тя. Ние сме културата. Тя винаги ще остане тук и ще живее вечно. Уважавайте формата на изкуството, тя ще ви отведе там, където трябва да отидете. Оценявам всички вас. Обичам ви всички!", заяви той.

Даренията за пострадалите от пожарите, направени от зрителите по време на излъчването на живо на церемонията за наградите "Грами", възлизат на над 7 млн. щатски долара, каза водещият Тревър Ноа. Събитието се състоя в залата "Крипто Арена" в Лос Анджелис.

Решенията за наградите "Грами" се вземат от около 13 000 професионалисти в бранша, които членуват в Националната звукозаписна академия. Тазгодишното събитие отличава най-добрите постижения, издадени в периода между 16 септември 2023 г. и 30 август 2024 г., в широк спектър от жанрове, включително поп, рок, рап, кънтри и много други.

Покойният американски президент Джими Картър получи посмъртно "Грами" за озвучаването на аудиокнига, която е запис от последните му уроци в неделното училище в баптистка църква в Джорджия.

