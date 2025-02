Индийската полиция спря уличен концерт на Ед Шийрън. Местен полицай дори изключи микрофона на британската поп звезда. Събитието щеше да се проведе „Чърч Стрийт” - претъпкана с хора зона за пазаруване и развлечения. Феновете разкритикуваха намесата на полицията.

Местен депутат от управляващата партия, заяви, че „дори световните звезди трябва да спазват правилата - няма разрешение, няма представление!“

A police officer pulled the plug when Ed Sheeran surprised everyone on Church Street😂😭😭😭 pic.twitter.com/cMIRoLC7Mk