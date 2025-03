Дарил Хана е една от популярните актриси на Холивуд, макар и по-далечното минало. Известната с превъплъщенията си в хитовете „Ярост“, „Блейд Рънър“, „Плясък“ и „Убий Бил“, тя се появи на сцената на Dolby Theater, за да връчи приза за най-добър филмов монтаж.

Хана отдаде почит на Украйна в началото на речта си, преди да представи номинираните.

Актрисата започна своя сегмент със "Slava Ukraine", което се превежда като "Слава на Украйна". Думите ѝ бяха посрещнати с мощни аплодисменти от публиката.

"Slava Ukraini" - Daryl Hannah shows support for Ukraine at the 2025 #Oscars pic.twitter.com/p811M79d2Z