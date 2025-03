Аржентински пенсионери и фенове на няколко футболни клуба влязоха в сблъсъци с полицията по време на протест срещу икономическата политика на президента Хавиер Милей. След сблъсъците са задържани 90 души, а 15 са откарани в болница, включително полицай.

Това, което започна като мирна демонстрация, прерасна в ожесточени сблъсъци, когато полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ срещу хвърлящите камъни протестиращи.

Wild scenes out of Argentina as protesters are clashing with the police.



Cops have deployed water cannons, tear gas, and are shooting people with rubber bullets.



President Javier Milei has slashed pension funds, inflation is over 23%, and over 50% of people live in poverty.… pic.twitter.com/NnJkSmfPYU