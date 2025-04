Трима души са убити, а други трима са ранени при стрелба във Вирджиния, САЩ, във вторник вечерта, предаде "Асошиейтед прес".

Около 17:30 ч. органите на реда са получили обаждане на телефон 911 за стрелба в комплекс от градски къщи в окръг Спотсилвания, на около 100 км югозападно от Вашингтон, съобщи майор Елизабет Скот, говорител на шерифската служба в Спотсилвания.

At lease 3 dead, 3 injured in mass shooting on Olde Greenwich in Spotsylvania County, Virginia. Video shows Suspects Seen Fleeing Scene, One Possibly Wounded https://t.co/mOD6JqFRUN pic.twitter.com/TYQV7H83zk

Арестувани по случая все още няма. Властите съобщиха, че се издирват заподозрените.

#Breaking At approximately 5:30 p.m., the Spotsylvania Sheriff’s Office received information of a shooting in the area of Olde Greenwhich Circle in Spotsylvania. Upon arrival, deputies found multiple subjects shot. At this time, the Sheriff’s Office has confirmed 3 deceased and… pic.twitter.com/VIAbPZ6tRt