Няколко вайръл видеоклипа показаха как публиката на "Майнкрафт: Филмът" вилнее и хвърля пуканки и напитки. В един видеоклип посетител е бил изгонен, защото е размахал живо пиле. Някои кина вече издават предупреждения, че ако „ситуацията ескалира, местните власти могат да бъдат извикани“, пише "Холивуд Рипортър".

Британска верига кина реагира на хаоса в Instagram, отбелязвайки, че „ръкопляскането, аплодисментите и викането „АЗ СЪМ СТИВ“ е абсолютно насърчавано“, но добавя: „Не се поддавайте на "пълен Creeper". Без хвърляне, без бъркотия и без заснемане на клипове! (Това е пиратство, хора.)“

И така, какво точно се случва тук?

За непосветените, "Майнкрафт: Филмът" следва четирима герои, които са изтеглени през портал в кубичен свят и трябва да се впуснат в мисия обратно в реалния свят с помощта на експерт на име Стив (Джак Блек). В един момент бебе зомби пада върху гърба на кокошка, което го прави „пилешки жокей“ – изключително рядко явление в играта, по която е направен филмът. Това кара феновете да избухнат от вълнение и изненада (това е като, когато Капитан Америка успешно улови чука на Тор в Avengers: Endgame).

Изглежда, че видеоклипове на "пилешки жокей" изригванията започнаха да стават вайръл в TikTok. Трендът се разпространи, особено сред тийнейджърите.

