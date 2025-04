Кучето Били се завърна в израелското си семейство, след като изчезна 18 месеца в Газа, предаде АП.

Рейчъл Дансиг, собственичката на Били, никога не е предполагала, че ще види кучето си отново, след като то изчезнало при атаката на "Хамас". Нейният бивш съпруг и брат били отвлечени от кибуца Нир Оз в Южен Израел и били убити. Тя мислела, че любимото ѝ куче е имало същата съдба. Така че, когато войник се обадил на семейството и им казал, че Били е открита жива в Газа, било трудно да се повярва.

„Това е чудо“, каза Дансиг след завръщането на Били - 3 1/2-годишен Кавалер Кинг Чарлз шпаньол. "Хората не са оцелели. Как е успяла тя", недоумява Дансиг.

Завръщането на кучето донесе радост в Израел след 18-месечната опустошителна война. Не е ясно как Били се е озовала в Газа. Когато "Хамас" влязъл в дома на Дансиг, кучето се скрило в бомбоубежището заедно със семейството си и останало там осем часа. След това тя изчезнала безследно.

