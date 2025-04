Очакванията на 35 000 души се оправдаха – папа Франциск се показа на празничната ложа – там, където прие да бъде папа преди 13 години. За пръв път той не води Пасхалната литургия, това беше направено от делегиран от него кардинал.

Светът е притихнал в очакване дали папата ще се включи в тържествата за Великден

Папата поздрави вярващите, събрали се на площад "Свети Петър", по случай Възкресение Христово и ги благослови, което предизвика аплодисменти и възгласи "Viva il Papa" - "Да живее папата".

88-годишният папа беше придвижен с помощта на инвалидна количка и макар и да излеждаше немощен той произнесе думите:

„Братя и сестри, честит Великден!"

Според присъстващи гласът му е звучал по-силно, отколкото след хоспитализацията му.

Светият отец помаха от балкона и след това помоли негов сътрудник да прочете речта му „Urbi et Orbi“ („Към града и света“) от балкона, от който се открива гледка към площад „Свети Петър“.

В словото папата осъди „драматичната хуманитарна ситуация“ в Газа, като същевременно предупреди за „нарастващия климат на антисемитизъм, който се разпространява по целия свят“.

„Изразявам своята съпричастност към страданията... на целия израелски народ и палестинския народ. Призовавам воюващите страни да прекратят огъня, да освободят заложниците и да предоставят ценна помощ на гладуващите хора, които копнеят за мирно бъдеще. Не е възможен мир там, където няма религиозна свобода или свобода на мисълта и изразяването“, се казва още в думите му.

Той апелира политическите лидери да не се поддават на страха и да разсрушат бариерите, които разделят, като призова още за разоръжаване. В думите му имаше и апел да се намери решение за съгласие в Западните Балкани.

След това папата беше превозен сред хората на площад "Свети Петър" в папамобил, където благослови бебета и малки деца.

Папа Франциск се е появявал публично само няколко пъти, откакто се завърна във Ватикана на 23 март след 38-дневен болничен престой заради лечението от двойна пневмония. Той пропусна тържествените служби на Разпети петък и Велика събота, но се очакваше да се появи в неделя, според брошурата за литургията и литургичните планове, публикувани от Ватикана. Това е и първата му значима публична изява, откакто напусна болницата.

Храмът "Св. Петър" беше затрупан с нарциси, лалета и много други цветя, дарени от Нидерландия.

На път за базиликата папа Франциск се срещна за кратко в хотела си с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, който прекарва Великден в Рим със семейството си.

Редактор: Цветина Петрова