„Баншите от Инишерин” е изключително красив филм, сниман на два ирландски острова – Ахил и Иришмор, сякаш излезли от древните келтски легенди. Целият пейзаж на лентата буквално поглъща зрителите, при това - мигновено.

Режисьорът Мартин Макдона ("Брюж", "Три билборда извън града") разказва история за съвсем обикновени хора, които носят своите особености и странности, пазят тайни и търсят спасение. Главните роли на Падрик и Колм са поверени на Колин Фарел и Брендън Глийсън, а младият Доминик е изигран от Бари Кеоган. Тримата герои в лентата са много различни в своя драматизъм, който се разгръща на фона на великолепните ирландски пейзажи – картини, които сякаш стават "съучастници" във всяко събитие и емоция.

Компилацията от дестинации е част от визията на режисьора за филма. „Инишерин е измислен остров, така че не исках да е едно конкретно място. Исках да бъде по-митично“, кава той. Изборът на терена за снимки е резултат от дълги пътувания с кола и изследване на островите.

Снимка: Getty Images

Локациите на „Банишите от Инишерин”

► Плажът Кийм, остров Ахил

Заливът Кийм се намира на остров Ахил, графство Майо. Той играе ключова роля в прочутата с красотата си визия на филма. Домът на героя на Брендън Глийсън - Колм Дохърти, се намира точно на това място и има формата на подкова. Много от ключовите разговори между Колм и героя на Колин Фарел - Падраик, се провеждат точно тук, включително финалната сцена на филма.

Снимка: iStock

Пясъчният плаж Кийм е малък и сгушен в прегръдката на високите скали Бенмор и планината Кроахан, които го заобикалят. Разположен е близо до селата Кийл и Дуах (Dooagh).

Снимка: iStock

Скалите са богати на растителност и животински видове, което прави наблюдението на птици и диви животни особено интересно.

На плажа има условия за плуване, разходки, каране на сърф, каяк, гмуркане и спускане с въже. В района има и сърф училища.

► Езеро Коримор, остров Ахил

Във филма „Баншите от Инишерин“ тайнствената госпожа Маккормик живее край езеро, което е сцена и на някои от най-трагичните моменти във филма. Именно тук Доминик се опитва да ухажва Шивон в забавна, но сърцераздирателна сцена.

В действителност Коримор е ледниково езеро и е едно от най-красивите места на острова. В близкото село Дуах се намира Летният археологически полеви институт на Ахил, който предлага информация за древния произход на острова и езерото.

► Дестилерията на остров Ахил

Пъбът, в който се развиват много от сцените във „Баншите от Инишерин“, всъщност не съществува. JJ Devine’s е построен от снимачния екип в Клоухмор и е демонтиран веднага след края на снимките.

