Три жени бяха арестувани във Великобритания по силата на Закона за борба с тероризма, след като ван се вряза днес в оградата на военен завод в Единбург. Инцидентът бе в комплекса на цех на компанията за високи отбранителни технологии и сигурност "Леонардо" на улица "Крю Роуд Норт" в шотландската столица.

Снимки в социалните мрежи, публикувани от активистката група "Затворете "Леонардо", показват как предната част на вана е заседнала в оградата, а палестинско знаме е провесено на задната му част.

⚡️ BREAKING: A Scottish group has attacked Leonardo’s factory in Edinburgh, damaging the front of the site and crashing a van into the perimeter. The factory makes laser targeting systems for Israel’s F-35 fighter jets. pic.twitter.com/dc2Bn6KVCP

Активистите твърдят, че този завод в Единбург произвежда части за изтребители F-35 на израелските военновъздушни сили.

Three women have been arrested (31, 34 and 42) after Pro-Palestinian protestors drove a van into the fence of Leonardo UK in Edinburgh.

Police say: "Officers were called to an ongoing disturbance in the Crewe Road North area of Edinburgh.” Enquiries are ongoing. pic.twitter.com/wARAbK6KdC