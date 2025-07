Земетресение с магнитуд 5,2 разтърси регион Атакама в Чили, предаде "Ройтерс", позовавайки се на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Трусът е станал на дълбочина 50 километра. За момента няма данни за жертви или щети.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.4 || 49 km N of #Vallenar (#Chile) || 3 min ago (local time 08:42:47). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Hhnlybu7an