Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще вземе решение дали да наложи вторични санкции на търговските партньори на Русия в рамките на следващите 24 до 36 часа. Това заяви американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от „Киев Индипендънт“.

След срещата на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф с руския президент Владимир Путин, Белият дом вече има „по-добро разбиране“ за условията, при които Русия би сложила край на войната, заяви Рубио.

Тръмп заплаши да наложи вторични санкции на търговските партньори на Русия, ако Москва не се съгласи на примирие до 8 август. Мярката може да наложи мита до 100% на страните, които купуват руски петрол.

Не е ясно дали ще се състои среща между Тръмп и Путин, заяви Рубио, на фона на съобщения, че двамата лидери са готови да се срещнат.

Дали това ще се случи зависи от напредъка в постигането на примирие във войната на Русия срещу Украйна, каза американският топ дипломат.

Американският лидер планира да се срещне с Путин още следващата седмица и възнамерява да проведе тристранна среща с президента Володимир Зеленски и Путин скоро след това, съобщи „Ню Йорк Таймс“ на 6 август.

Докато Тръмп оказва натиск върху Русия да постигне примирие, Кремъл обмисля ограничено „въздушно примирие“, включващо преустановяване на ударите с дронове и ракети. Условието е Украйна да се съгласи да направи същото, съобщи „Блумбърг“.

Тръмп и Зеленски проведоха телефонен разговор след посещението на Уиткоф в Москва. Няколко европейски лидери, включително британският премиер Киър Стармър, се присъединиха към разговора.

