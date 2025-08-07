Стив Уиткоф няма опита и компетентността да защити интересите на Украйна срещу Русия. Тръмп и Путин ще се срещнат, само за да финализират нещо, за което техните страни вече са се разбрали. До момента обаче няма постигнат консенсус. Това каза международният анализатор Мартин Табаков в студиото на "Здравей, България".

Той смята, че все пак среща между двамата президенти е възможна - дори без постигната предварителна договорка. "Според Тръмп разговорът на Стив Уиткоф и Путин е бил продуктивен, но не е осъществен пробив. Дали има такъв, ще разберем щом пратеникът брифира какво са си говорили. Наблюдавайки езика на тялото на Уиткоф обаче, се виждаше, че той е впечатлен от Путин. Американците биват масажирани по много елементарен начин", коментира Табаков.

Тръмп планира среща с Путин още следващата седмица

По думите му Индия и Китай са най-големите потребители на руски въглеводород, но за този вид търговия Москва директно не е била санкционирана от Тръмп. "Не знаем защо не бяха наложени 25% наказателни тарифи от двете държави. Индия е с огромно значение за американската външнополитическа стратегия в региона. Тръмп постави ултиматум и наложи допълнителни 25% на Ню Делхи, но не и на Пекин", отчете анализаторът.

Според него вторичните американски санкции могат да навредят на руската икономика. "Проблемът е, че могат да повлияят негативно и на световната икономика, включително и на САЩ. Тръмп демонстрира пословичния си подход, той разсъждава по търговски начин в международните отношения, но не бива да разчита на рационалността на Путин. Той няма съображения при заплащането на допълнителна икономическа цена за продължаване на войната с Украйна", посочи Табаков.

