Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Над 7 000 случая са регистрирани в южен Китай от юли насам
Вирусът Чикунгуня вероятно ще продължи да се разпространява в Южна Азия, тъй като проливните дъждове стимулират активността на комарите. За това предупреждават експерти по инфекциозни болести. От юли насам в южен Китай са регистрирани над 7 000 случая на вирусното заболяване, което наложи въвеждането на мерки, подобни на тези от пандемията от COVID-19.
Китай въведе мерки, подобни на COVID пандемията, заради вирус, пренасян от комари
Чикунгуня се предава предимно чрез комари от вида Aedes, а заболяването е известно с това, че причинява бързи и широко разпространени епидемии. Сред симптомите са висока температура и силни болки в ставите, наподобяващи грипни състояния. Смъртните случаи се считат за редки.Редактор: Мария Барабашка
