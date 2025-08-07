Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за незабавната оставка на главния изпълнителен директор на Intel Corporation Лип-Бу Тан, като го нарече "силно конфликтен" заради инвестиции във фирми, свързани с Китай, съобщи "Ройтерс".

Изявлението на Тръмп в платформата Truth Social доведе до спад от около 4% в цената на акциите на технологичния гигант в предборсовата търговия. "Няма друго решение на този проблем", написа Тръмп, с което постави под въпрос ръководството на ключова компания за американската индустрия за производство на чипове, която наскоро получи почти 20 млрд. долара държавна подкрепа по Закона за чиповете и науката.

„Милиарди долари ще започнат да прииждат в САЩ“: По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

По-рано сенаторът републиканец Том Котън изпрати писмо до борда на директорите на Intel с въпроси за връзките на Тан с китайски компании, включително такива с връзки с китайската армия. Според разследване на "Ройтерс" Тан е инвестирал поне 200 млн. долара в стотици китайски фирми в периода 2012–2024 г., някои от които оперират в сектора на напредналите технологии и чипове.

Говорител на Intel коментира, че компанията и Тан са ангажирани с националната сигурност и с ролята си в американската отбранителна екосистема, като потвърди, че въпросите на сенатора ще бъдат разгледани. Самият Тан не е коментирал публично темата.

Лип-Бу Тан пое ръководството през март след отстраняването на Пат Гелсинджър и стартира мащабно преструктуриране, включващо съкращение на близо 22 на сто от персонала – до 75 000 души. Част от стратегията включва замразяване на нови производствени проекти с цел намаляване на разходите.

Редактор: Емил Йорданов