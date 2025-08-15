Филмът на режисьора Милко Лазаров "Стадото" (Tarika) е българската номинация за "Оскар" за церемонията през 2026 година.

Лентата беше избрана от 5-членна експертна комисия и продължава напред към категорията Международен пълнометражен филм за 98-ите награди на Американската филмова академия.

Комисията тази година заседава в състав с председател Мира Сталева (изпълнителен директор на „София филм фест“, директор на „София мийтингс“, член на борда на Европейската филмова академия) и членове – Стефан Командарев (режисьор, продуцент и сценарист), Жаклин Вагенщайн (продуцент, създател и директор на фестивала „Синелибри“), Мартичка Божилова (продуцент, създател и организатор на „София документал“) и Савина Петкова (кинокритик, член на ФИПРЕСИ).

„Стадото“ имаше своята световна премиера в официалната селекция на 68-ото издание на един от най-големите фестивали в света – BFI, Лондон. След много световни и локални селекции, стана големият победител на филмовия фестивал в Калкута, Индия, с две награди – за най-добър филм и наградата на ФИПРЕСИ“, припомнят от НФЦ.

Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности, което живее в погранична местност, където хора от различни етноси привидно живеят в разбирателство. Докато един ден мистериозно започват да измират домашните им животни, а суеверните селяни обвиняват за бедите си Тарика и решават да я убият. Участват Весела Вълчева, Захари Бахаров, Иван Савов, Иван Бърнев, Валерия Върбанова, Христос Стергиоглу.

Редактор: Цветина Петкова