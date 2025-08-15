Софийската градска прокуратура осъди на 9 години и 4 месеца лишаване от свобода за извършени три престъпления Найден Луканов. Той беше обвинен за причиняване на тежката катастрофа от 22 ноември 2022 г. между бус с нелегални мигранти и полицейски автомобил.

Разследването е проведено от НСлС под ръководството и надзора на СГП. Обвинителният акт е внесен в съда на 13 декември 2023 г.

Припомняме, че на 22 ноември 2022 г. на пътния участък, свързващ АМ „Тракия“ с „Околовръстен път“, мъжът удари полицейски автомобил и в резултат на което причини смъртта на полицейски служител и средни телесни повреди на други две лица.

Деянието е извършено при управление на моторно превозно средство с превишена скорост около 100 км/ч, без издадено свидетелство за управление и след употреба на 5 вида наркотични вещества.

Освен това, мъжът не се подчинил на разпореждане да спре за проверка след подадени видими и ясни сигнали от екипите на МВР. Затова му е определено наказание 1 година и 4 месеца лишаване от свобода.

Катастрофата се случи докато Луканов е превозвал 12 нелегални мигранти срещу сумата от около 4 500 евро на човек. За това деяние му е определено наказание 3 години и 4 месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 15 000 лева.

СГС наложи на подсъдимия най-тежкото наказание измежду така определените му, а именно 9 години и 4 месеца лишаване от свобода, при първоначален строг режим на изтърпяване и присъедини към него наказанието глоба в размер на 15 000 лева.

Редактор: Цветина Петкова