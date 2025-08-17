-
Няма информация за ранени хора
Силни бури с пориви на вятъра до 100 км/ч удариха северната част на щата Илинойс, където живеят много българи. Бурите донесоха и градушка с размерите на топки за пинг-понг.
Снимка: Галина Петрова, NOVA
Стихията нанесе сериозни щети в предградието Маунт Проспект, където се намират българският културен център „Българика” и известна българска сладкарница. Този жилищен блок е и част от комплекс, в който живеят най-малко 10 български домакинства.
Снимка: Галина Петрова, NOVA
Покривът на блока е не просто повреден, а отнесен като от торнадо. Щети има по автомобили, прозорци, паркинга и терасите на жителите, а около 70 000 души в северните предградия останаха без ток.
Снимка: Галина Петрова, NOVA
Районът е отцепен, а полицията и пожарната не допускат преминаващи. Все още няма информация за ранени хора.
Снимка: Галина Петрова, NOVA
Видео: Галина Петрова, NOVA
Репортер: Галина ПетроваРедактор: Дарина Методиева
