Силни бури с пориви на вятъра до 100 км/ч удариха северната част на щата Илинойс, където живеят много българи. Бурите донесоха и градушка с размерите на топки за пинг-понг.

Снимка: Галина Петрова, NOVA

Стихията нанесе сериозни щети в предградието Маунт Проспект, където се намират българският културен център „Българика” и известна българска сладкарница. Този жилищен блок е и част от комплекс, в който живеят най-малко 10 български домакинства.

Покривът на блока е не просто повреден, а отнесен като от торнадо. Щети има по автомобили, прозорци, паркинга и терасите на жителите, а около 70 000 души в северните предградия останаха без ток.

Районът е отцепен, а полицията и пожарната не допускат преминаващи. Все още няма информация за ранени хора.

