Президентът на Украйна Володимир Зеленски осъди „демонстративния и циничен“ удар по жилищен блок в Харков през нощта, като заяви, че Русия „не трябва да бъде възнаграждавана“ за войната си срещу страната му.

В публикация в X украинският лидер казва, че Русия е наясно, че днес във Вашингтон се провежда среща за прекратяване на войната - и атакува Харковска, Запорожка, Сумска и Одеска области тази сутрин.

Седем убити, включително две деца, при въздушни удари по Харков

„Руската военна машина продължава да унищожава животи въпреки всичко. Путин ще извършва демонстративни убийства, за да поддържа натиск върху Украйна и Европа, както и да унижи дипломатическите усилия“, пише той.

„Именно затова търсим помощ, за да сложим край на убийствата. Ето защо са необходими надеждни гаранции за сигурност. Ето защо Русия не трябва да бъде възнаграждавана за участието си в тази война.“

Редактор: Емил Йорданов