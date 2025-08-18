Най-малко седем души, включително малко дете и 16-годишно момче, бяха убити при руска атака с безпилотни летателни апарати тази нощ срещу жилищен район на Харков, предаде "Ройтерс", позовавайки се на изявление на украинските власти.

Агенцията отбелязва, че това това се случва на фона на натиска от страна на Вашингтон върху Киев да приеме бързо споразумение за прекратяване на войната .

Шест деца на възраст между 6 и 17 години са сред 20-те ранени при атаката срещу втория по големина украински град, написа областният управител на Харковска област Олег Синегубов в платформата "Телеграм". Броят на ранените по време на атаките срещу Харков "непрекъснато нараства", добави Синегубов. По-рано през нощта Харков бе атакуван с балистична ракета, уточни той.

Нападението бе извършено, докато украинският президент Володимир Зеленски се подготвя за срещата си с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон, на фона на опасенията сред европейските лидери, че президентът на САЩ може да се опита да окаже натиск върху Киев да приеме мирно споразумение, благоприятно за Москва, отбелязва "Ройтерс".

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че Русия е използвала тази нощ 140 дрона при атаките си срещу украинската територия, което е най-големият брой, регистриран за една нощ, от 4 август, предава БТА.

Харков, разположен в Североизточна Украйна, близо до границата с Русия, редовно е мишена на руски удари с дронове и балистични ракети от началото на войната през февруари 2022 г., припомня "Ройтерс". При по-ранната атака с балистична ракета са били потрошени около хиляда прозореца, уточни Синегубов в "Телеграм". Наложила се е евакуацията на някои жители, за да бъдат инспектирани сградите, в които живеят, добавиха украинските служби за извънредни ситуации.

"Русия е убийствена военна машина, която Украйна задържа. И тя трябва да бъде спряна чрез трансатлантическо единство и натиск", написа министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига в Х след атаката. Той подчерта, че руските сили продължават да убиват цивилни въпреки усилията за постигането на мир.

Русия твърди, че не извършва умишлени атаки срещу цивилни. Въпреки това хиляди украински граждани са загинали, откакто Москва започна пълномащабната си инвазия през февруари 2022 г., отбелязва "Ройтерс".

Тази нощ Русия е изстреляла четири ракети, както и голям брой безпилотни летателни апарати, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна. Украинските военни уточниха, че 88 дрона са били свалени, а на 25 места в шест области на страната са били регистрирани удари.

Седемнадесет души са пострадали в резултат на сутрешната ракетна атака по украинския град Запорожие, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението "Телеграм". Взривната вълна и отломките са повредили жилищни сгради, предприятия, търговски помещения и частично са разрушили автобусни спирки, казва се още в съобщението на Фьодоров.

При атака с дронове срещу района на Одеса избухна голям пожар в обект на горивно-енергийната инфраструктура, което наложи мащабни пожарогасителни действия, съобщи областният управител на Одеска област Олег Кипер в "Телеграм". "Въпреки активната работа на силите за противовъздушна отбрана, в предградията на Одеса има последици от удара - пострада обект на горивно-енергийната инфраструктура, както и двуетажна сграда", се казва в съобщението на Кипер.

Междувременно двама души бяха ранени при руски атаки в Сумска област. Там са разрушени десетки къщи и сграда на образователна институция, съобщиха местните власти. "Врагът продължава умишлено да се цели срещу гражданска инфраструктура в Сумска област – и то през нощта", написа в "Телеграм" ръководителят на регионалната администрация Олег Григоров.

Министерството на отбраната на Руската федерация от своя страна съобщи, цитирано от РИА Новости, че противовъздушната отбрана на страната е унищожила през нощта 23 украински дрона.

Редактор: Ина Григорова