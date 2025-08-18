Европейските лидери пристигнаха в Белия дом. Днес американският президент Доналд Тръмп посреща украинския си колега Володимир Зеленски отвъд Океана, заедно с лидери от Европейския съюз и НАТО. Това се случва след противоречивата среща между двамата през февруари, която завърши със зрелищен скандал. Сред лидерите, които ще присъстват в Овалния кабинет, са британският премиер Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони и финландският президент Александър Стуб.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Освен тях, срещата ще включва и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, които ще участват в разговорите, за да покажат обединена позиция в подкрепа на Украйна. Очаква се също те да бъдат информирани лично от президента Тръмп за обещаните гаранции за сигурността на страната.

⇔ ХРОНОЛОГИЯ НА СРЕЩАТА

► 20:15 И Володимир Зеленски пристигна в Белия дом. Той беше посрещнат лично от американския си колега Доналд Тръмп с усмивка. На журналистически въпрос: "Какво ще кажете на украинците?", Тръмп отговори: "Обичаме ги".

Снимка: Getty images

► 19:51 Последен от евролидерите пристигна президентът на Франция Еманюел Макрон. За разлика от колегите си, той дойде в Белия дом директно от летището във Вашингтон, където кацна малко преди началото на ключовата среща. Някои от лидерите пък се събраха в посолството на Украйна в американската столица преди да се насочат към мястото на разговорите с Тръмп.

Снимка: Getty images

► 19:44 Германският канцлер Фридрих Мерц също се присъедини към останалите евролидери в Белия дом.

Снимка: Getty images

► 19:34 Финландският президент Александър Стуб също дойде в Белия дом.

► 19:28 Италианският премиер Джорджа Мелони също пристигна в Белия дом. В първите минути тя размени няколко думи с Кроули.

Снимка: Getty images

► 19:23 Кийр Стармър пристига в черна кола

Снимка: Getty images

► 19:19 Урсула фон дер Лайен се появи в розово яке и черни панталони. Тя бе посрещната от шефа на протокола на Белия дом Моника Кроули, която поздрави с: „Радвам се да ви видя отново“.

Снимка: Getty images

► 19.19 Първият пристигнал в е шефът на НАТО Марк Рюте.

Снимка: Getty images

► 19:15

Италианският премиер Джорджия Мелони, която е във Вашингтон за днешната Среща на върха в Белия дом, заяви, че Западът е инструмент за „изграждане на мир и гарантиране на справедливост“. „Ние сме на страната на Украйна, подкрепяме усилията на президента на Съединените щати“, казва тя пред репортери.

Зеленски се срещна със специалния пратеник на САЩ и призова Тръмп да упражни „мир чрез сила“

⇔ ОСНОВНИТЕ АКЦЕНТИ НА СЛУЧИЛОТО СЕ ПРЕДИ СРЕЩАТА

„Няма сделка, докато има сделка“, заяви Доналд Тръмп относно текущите преговори.

Държавният секретар Марко Рубио коментира: „Украйна очевидно се чувства ощетена и с право, защото беше нападната. А руската страна, защото чувства, че е набрала инерция на бойното поле, и честно казано, сякаш не ги интересува колко руски войници загиват“.

Тръмп: Зеленски може да приключи войната с Русия почти веднага, ако поиска

„Трябва да постигнем сделка за украинците, която да им позволи самоопределение и защита на суверенните им граници. Президентът е решен да стигне до там“, посочи специалният пратеник Стивън Уиткоф.

Според източник, близък до Белия дом, срещата в Белия дом ще се проведе на две части – първо Тръмп и Зеленски ще разговарят самостоятелно, а след това към тях ще се присъединят европейските лидери, за да демонстрират единство.

Сред основните теми на разговорите днес са исканията на Русия за предаване на украински територии, гаранциите за сигурността на Украйна и участието на САЩ.

ВСИЧКО ЗА СРЕЩАТА НА ВЪРХА В БЕЛИЯ ДОМ

Редактор: Габриела Винарова