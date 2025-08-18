Снимка: БТА
Украинският президент обсъди с Кийт Келог необходимостта от натиск върху Русия за постигане на мир
Украинският президент Володимир Зеленски проведе среща със специалния пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог, предаде „Ройтерс“. Срещата се състоя в хотел близо до Белия дом, където Зеленски е отседнал.
На срещата присъстваха още ръководителят на администрацията на Зеленски Андрий Ермак, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров и заместник-ръководителят на кабинета Павло Палиса. Единствено Умеров беше облечен в делови костюм.
По-рано порталът „Аксиос“ съобщи, че Зеленски няма да носи костюм на срещата с президента Доналд Тръмп, въпреки че Белият дом смята това за проява на неуважение. Президентът бе облечен с черно сако, както направи по време на срещата на върха на НАТО в Нидерландия през юни.
След срещата си с Кийт Келог Зеленски публикува в X: „Русия може да бъде принудена към мир само чрез сила, а президентът Тръмп разполага с тази сила. Трябва да направим всичко необходимо, за да постигнем мир“.
Това изказване идва в навечерието на важна среща на Зеленски с американския президент в Белия дом, като украинският лидер подчерта необходимостта от решителни действия за постигане на мир.
Редактор: Румен Лозанов
I thank @GeneralKellogg for the meeting and for the joint work with our team. President Trump invited Ukraine and other European countries to Washington today – this is the first meeting in such a format, and it is very serious.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025
When peace is discussed for one country in Europe,… pic.twitter.com/ZMZaIzAghD
