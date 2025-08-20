Каква е психологията на преговорите за мир в Украйна и как езикът на тялото на световните лидери я отразява? Темата коментират международният консултант по корпоративен етикет Кристина Крънчева и психологът Полина Василева в предаването „Твоят ден” на NOVA NEWS.

► Ръкостискането на Доналд Тръмп и Владимир Путин

При посрещането на руския държавен глава, впечатление направи не само червения килим, по който той премина заедно с американския си колега. При ръкостискането се забелязва как Доналд Тръмп протяга ръка и придърпва Путин към себе си.

„Всъщност и двамата изпъват ръце един към друг - това е един много дружелюбен жест", посочи Кристина Крънчева, като припомни, че това е и първата среща на двамата държавни глави за последните шест години.

Според нея подобен жест говори също и за задоволство от провеждането на срещата.

„Това е много характерно за поведението на Тръмп – изпъната ръка, с която придърпва госта си. В някаква степен това може да се приеме и като желание за доминация”, каза Полина Василева.

► Преминаване по червения килим

Според експертите поведението на двамата президенти при минаването по червения килим, включително краткия разговор между тях по това време и видимо положителното отношение, което демонстрират един към друг, показва и желание за продуктивна работа по време на самата среща.

„Разликата между двамата е, че Путин показва една по-уверена походка, докато Тръмп се движи леко сковано. Физически обаче показват близост – главите им са в близост, докато вървят”, посочи Полина Василева.

► Все още на червения килим - журналистически въпрос към Путин

По време на посрещането на Владимир Путин в Аляска се открои и интересен момент: журналистка зададе на президента Путин въпроса кога ще престане избиването на цивилни хора в Украйна. Той обаче отвърна със символичен жест.

Полина Василева посочи, че Владимир Путин е един от държавните глави, който е популярен именно с чувството си за сдържаност и самоконтрол.

„В случая той изглежда сякаш не иска да отговаря на провокация. В същото време Доналд Тръмп показва, че е готов да балансира и да предотврати случването на евентуална конфликтна ситуация”, каза още тя.

„Той е държавен глава и дори според етикета може да запази правото си да не отговаря на въпроси. От друга страна, Тръмп се показва като медиатор – човек, който иска домакинът му да се чувства спокоен”, каза Кристина Крънчева.

