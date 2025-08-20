Холивудската актриса Обри Плаза разкри как преминава през живота след смъртта на съпруга си, сценариста и режисьор Джеф Баена. Той почина през януари на 47-годишна възраст, след като отне живота си.

В подкаста „Good Hang“ на приятелката ѝ Ейми Полър, звездата от „Белият лотос“ призна, че макар да се чувства „благодарна, че продължава да се движи напред“, скръбта е ежедневна битка.

„В този момент се радвам, че съм с теб. Тук съм и функционирам. Мисля, че съм добре, но това е ежедневна борба“, сподели актрисата.

Плаза описа болката си като „огромен океан на ужас“, който винаги присъства: „Понякога просто искам да се потопя в него и да бъда там, а друг път се опитвам да избягам. Но той винаги е там“.

Актрисата и Баена бяха заедно от 2011 г. и през 2021 г. разкриха, че са се оженили. Двамата работиха заедно по няколко проекта, сред които филмът „Живот след Бет“ и комедийната поредица „Cinema Toast.“

