Ръководителят на НАТО призова за „твърди“ гаранции за сигурността на Украйна, за да се гарантира, че Русия ще спази всяко евентуално мирно споразумение и „никога повече няма да се опита да завземе и един квадратен километър от Украйна“, предаде АФП.

Лукашенко е готов да организира среща между Путин и Зеленски

„Твърдите гаранции за сигурността ще бъдат от съществено значение и именно това сега се опитваме да дефинираме“, заяви Марк Рюте по време на визита в Киев, говорейки заедно с украинския президент Володимир Зеленски.

