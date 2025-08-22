Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че е готов да осигури място за среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Владимир Зеленски. Това съобщи БелТА.



Пред журналисти Лукашенко призна, че смята Минск за идеално място за провеждане на преговори за уреждане на руско-украинския конфликт. Според него ако руската и украинската страна се споразумеят и решат да дойдат, в Беларус всичко ще бъде организирано на нужното ниво още утре.

Австрия може да гарантира имунитет на Путин при среща на върха за Украйна

Редактор: Цветина Петкова