Днес стартира 15-тото издание на Фестивала на фолклорната носия в Жеравна.

Всяка година хиляди посетители идват на събитието, за да се потопят в атмосферата и да се доближат до бита на българите отпреди 150 години.

„На фестивала идвам от неговото откриване. Костюмът, с който съм облечена, е подготвен първия път, в който съм била на този фестивал. Аз си мисля, че всеки, който за пръв път е дошъл на този фестивал, се връща в родния си дом десет пъти повече българин, отколкото като е дошъл”, сподели Иванка Христова.

Димитър Яков сподели, че според него това е най-значимия културен фестивал на Балканите.

”Кара ме да се връщам назад във времето. Целта е да покажем на хората, че носим все още българското. Продължаваме да го предаваме поколения напред”, добави Дешка Кротева.

Фестивалът ще продължи до 24-ти август.