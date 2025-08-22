-
Започна 15-тото издание на Фестивала на фолклорната носия в Жеравна
-
Начинът ни на шофиране разкрива какво е състоянието на психиката ни
-
Археолози разкриха древен некропол в центъра на София
-
Преместиха 113-годишна църква в Швеция (ВИДЕО)
-
Застрашени от изчезване: Природозащитници се борят за опазване на морските костенурки
-
Фалшиво изображение: Изкуствен интелект показа европейските лидери „унизени”
Акцентите на Фестивала са насочени към семейството, начина на живот и отношенията между хората
Във Варна беше открито 33-то издание на международния кино фестивал „Любовта е лудост”.
Стартът беше даден с филма „Любовта е лудост” на режисьора Паоло Дженовезе. В конкурсната програма попадат 12 филма, които ще се борят за голямата награда „Златна Афродита".
Тази година участват и два нови български филма, сред които "Диви ягоди" на режисьорката Татяна Пандурска и "Рожден ден" на режисьора Ивайло Пенчев.
"През годините винаги сме се стремили да показваме филми, които засягат проблемите на обикновения човек, неговите мисли и страсти. Акцентите на Фестивала са насочени към семейството, начина на живот и отношенията между хората", каза организаторът на събитието.Редактор: Методи Георгиев
