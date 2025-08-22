Във Варна беше открито 33-то издание на международния кино фестивал „Любовта е лудост”.

Стартът беше даден с филма „Любовта е лудост” на режисьора Паоло Дженовезе. В конкурсната програма попадат 12 филма, които ще се борят за голямата награда „Златна Афродита".

Тази година участват и два нови български филма, сред които "Диви ягоди" на режисьорката Татяна Пандурска и "Рожден ден" на режисьора Ивайло Пенчев.

"През годините винаги сме се стремили да показваме филми, които засягат проблемите на обикновения човек, неговите мисли и страсти. Акцентите на Фестивала са насочени към семейството, начина на живот и отношенията между хората", каза организаторът на събитието.

Редактор: Методи Георгиев