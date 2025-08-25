Турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоолу е бил глобен за превишена скорост, след като е споделил в социалните мрежи видеокадри, на които кара с 224 км/ч по автомагистрала. Уралоолу заяви, че искал да рекламира аутобана между столицата Анкара и град Нигде.

В кадри, заснети вътре в автомобила, се забелязва, че министърът е карал с до 224 км/ч, въпреки че максималната скорост по магистралите в Турция е 140 км/ч.

Постът му предизвика бурни реакции на потребителите в социалните мрежи.

След вълната от реакции министърът съобщи, че е бил засечен от радар по пътя и е получил глоба за шофирането си с висока скорост.

"Седнах зад волана, за да видя състоянието на магистралата Анкара – Нигде. Без да разбера, за кратко, съм превишил ограничението на скоростта. Уведомявам обществеността, че в бъдеще ще бъда много по-внимателен", написа министърът и добави, че "спазването на ограниченията на скоростта е задължително за всички.

