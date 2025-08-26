Кадър/Видео:"Ройтерс"
Съоръжението се издига на 625 метра височина
Висящият мост над Големия каньон "Хуадзян" в югозападната китайска провинция Гуейджоу, който ще бъде най-високият в света, успешно премина ключов тест за натоварване. Изпитанията, които ще продължат пет дни, се провеждат преди планираното откриване на съоръжението в края на септември. Целта на тестовете е да се потвърди, че здравината, твърдостта и динамичните характеристики на конструкцията отговарят на стандартите за безопасност, посочват местните власти.
Шанхай мести цял жилищен комплекс с хидравлични роботи (ВИДЕО)
Тестът за натовареност, смятан за последната стъпка преди мостът да бъде отворен за движение, включваше както статични, така и динамични изпитания. Върху него бяха разположени 96 камиона с общо тегло над 3000 тона. Те бяха поставени върху определени точки от пътното платно на моста, за да се измерят евентуалните отклонения при кулите, въжетата и окачванията насъоръжението.
„Симулираме екстремни условия с товар от 3360 тона, за да активираме максималния капацитет на мостовата конструкция при нормална употреба. Фокусираме се основно върху наблюдението на отклоненията на основните кули от двете страни, огъващия момент в основите им и максималното напрежение в носещите въжета на закрепващите отвори“. Това обясни Лей Мин, ръководител на екипа, извършват изпитанията.
Мега мостовете на Китай (ВИДЕО+СНИМКИ)
Мостът е дълъг 2890 метра с основен отвор от 1420 метра. Издигайки се на 625 метра над река Бейпан, след завършването си той ще постави рекорд както за най-висок мост в света, така и за мост с най-голям отвор, построен в планински район.Редактор: Станимира Шикова
