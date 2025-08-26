Стотици пъстроцветни хвърчила полетяха в небето над Шри Ланка. Поводът - Международният фестивал на хвърчилата в Коломбо. За поредна година събитието се проведе в парка "Гал Фейс Грийн", разположен край един от плажовете в столицата.

Тази година 55-има ентусиасти от 25 държави се присъединиха към над 500 местни любители на хвърчилата, за да покажат своята креативност и умения.

Хвърчилата с разнообразни цветове и форми зарадваха хилядите туристи, дошли да им се любуват. Добрите климатични условия също допринесоха за доброто настроение. Над града подухваше топъл вятър, който помогна за вдигането на леките летателни конструкции във въздуха.

Редактор: Станимира Шикова